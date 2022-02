Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec confirmé dans ce dossier sensible du mercato...

Publié le 2 février 2022 à 15h15 par La rédaction

Amené à quitter le PSG cet hiver, Layvin Kurzawa n’a pas trouvé de porte de sortie. Le vif intérêt de West Ham n’aura pas suffi.

Avec un petit match officiel dans les jambes depuis le début de saison, Layvin Kurzawa n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino, c’est clair et net. Devant lui, la concurrence de Juan Bernat et Nuno Mendes est trop féroce pour qu’il espère gratter un peu de temps. L’ancien monégasque est donc amené à partir, comme depuis plusieurs mois. Mais pour le moment, en plus des échecs en Ligue 1, rien ne semble être réalisable à l’étranger. Ce n’est pas faute de tenter…

West Ham n’a pas pu s’aligner