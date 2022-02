Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'étonnante stratégie de Perez est validée en interne !

Publié le 2 février 2022 à 21h30 par D.M.

Le Real Madrid est resté discret lors de ce dernier mercato hivernal. Une position, qui n'inquiète pas Dani Carvajal, cadre du vestiaire espagnol.

Le Real Madrid a pris l’habitude de rester calme lors des sessions de transferts. Durant l’été 2021, le club espagnol n’avait enregistré que l’arrivée de David Alaba et d'Eduardo Camavinga pour remplacer Sergio Ramos. Et cet hiver, aucun renfort n’a posé ses valises dans la capitale. Le calme avant la tempête puisque le prochain mercato estival devrait être marqué par l’arrivée d’un défenseur central, mais surtout de Kylian Mbappé en provenance du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’international français est de plus en plus proche du Real Madrid et a un accord de principe avec les dirigeants.

« Le club fait très bien les choses »