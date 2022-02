Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce d'Adama Traore sur son retour au Barça !

Publié le 3 février 2022 à 1h00 par A.D.

Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone s'est attaché les services d'Adama Traore cet hiver. Présenté ce mercredi après-midi, l'international espagnol a fait part de son immense fierté de revenir au Barça.

De retour au FC Barcelone, Xavi est passé d'un rôle de capitaine à entraineur. Alors qu'il a pour mission de redorer le blason catalan, l'ex-entraineur d'Al-Sadd s'est offert plusieurs joueurs pour remplir cet objectif. En effet, Xavi a bouclé les arrivées de Dani Alves, de Ferran Torres, d'Adama Traore et dernièrement de Pierre-Emerick Aubameyang. Présent en conférence de presse ce mercredi pour sa présentation, Adama Traore s'est enflammé pour son grand retour au Barça.

«Je suis heureux de revenir pour travailler avec Laporta, avec Xavi et pour que le Barça triomphe»