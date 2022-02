Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité se dégage pour un gros départ !

Publié le 3 février 2022 à 7h15 par A.M.

Bien décidé à quitter le PSG l'été prochain, Mauro Icardi voit toutefois plusieurs portes se fermer en Serie A où l'AC Milan représente désormais l'option la plus crédible.

Sur le départ cet hiver, Mauro Icardi finira toutefois la saison au PSG, mais un transfert l'été prochain n'est pas à exclure. Il faut dire que l'attaquant argentin semble en perdition à Paris et un retour en Serie A ne serait pas pour lui déplaire. Mais encore faut-il trouver une porte de sortie. Et pour cause, la Juventus, qui semblait être la piste la plus chaude pour Mauro Icardi, a finalement lâché 75M€ pour recruter Dusan Vlahovic, tandis que l'AS Roma et le Napoli ont déjà Tammy Abraham et Victor Osimhen à la pointe de leur attaque.

L'AC Milan, nouvelle piste sérieuse pour Icardi ?