PSG - Malaise : Le calvaire de Mauro Icardi continue !

Publié le 1 février 2022 à 20h30 par A.C.

Une nouvelle fois proche d’un possible départ en ce mercato hivernal, Mauro Icardi est resté au Paris Saint-Germain... mais il n’est pas certain que ce soit une bonne nouvelle.

En Italie, il était l’une des meilleures gâchettes de la Serie A, dont il a d’ailleurs terminé meilleur buteur à deux reprises. Avec le maillot de la Sampdoria puis de l’Inter il a martyrisé les défenses adverses et cela a attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe, dont le Paris Saint-Germain. Lors du mercato estival 2019, Leonardo a ainsi décidé de boucler un prêt de Mauro Icardi avec une option d’achat à plus de 50M€. Des débuts encourageants... puis plus rien. Un an plus tard, le PSG a tout de même levé son option d’achat et avec le départ d’Edinson Cavani l’avenir semblait s’éclaircir pour Icardi. Rien ne s’est passé comme prévu finalement et l’Argentin sort de la pire année civile de sa carrière. Ces derniers mois, il a en effet surtout fait parler de lui pour ses problèmes de couples, s’affichant avec Wanda Nara sur les réseaux sociaux et manquant certains rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas la rencontre de ce lundi face à l’OGC Nice en Coupe de rance (5-6 aux tirs au but), qui pourra pousser à l’optimisme pour la suite de son aventure au PSG...

Rien ne va plus pour Icardi

Au lendemain de ce huitième de finale de Coupe de France perdu par le Paris Saint-Germain, les critiques pleuvent pour Mauro Icardi. Il faut dire que les statistiques sont impitoyables et montrent un joueur totalement perdu à la pointe de l’attaque parisienne. Le site spécialisé OptaJean a annoncé que l’attaquant n’a touché que six ballons tout au cours des 64 minutes passées sur le terrain face à l’OGC Nice, dont un seul dans la surface adverse. Il s’agit là du pire bilan pour un joueur du PSG depuis que OptaJean a commencé à empiler ses statistiques, soit lors de la saison 2014/2015. Et dire que l’un des six ballons touchés par Icardi a été le coup d’envoi de la rencontre...

Un nouveau départ raté et un avenir sombre au PSG