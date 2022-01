Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi… Hakimi est poussé à réclamer un grand changement !

Publié le 30 janvier 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić reconnaît qu'il a conseillé à Achraf Hakimi de demander à tirer les coups francs au PSG.

Ce n'est pas le talent qui manque au PSG. Entre Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, l'attaque parisienne regorge de grands joueurs. Cela peut d'ailleurs poser problème lorsqu'un penalty se présente, les trois joueurs étant bien évidemment en mesure de les frapper. C'est la même chose pour les coups francs, exercice dans lequel Neymar et Lionel Messi sont capables d'exceller. Mais Achraf Hakimi a prouvé qu'il était également en mesure de briller comme en témoignent ses deux buts incroyables avec le Maroc durant la CAN. A tel point que Vahid Halilhodžić lui recommande de bouleverser la hiérarchie.

Hakimi tireur de coup franc au PSG ?