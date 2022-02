Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Paul Pogba déjà actée ? La réponse !

Publié le 3 février 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que Paul Pogba est annoncé de plus en plus proche du PSG, cela serait encore loin d’être fait. Explications.

Dans sa dernière année de contrat à Manchester United, Paul Pogba est encore très loin de prolonger avec les Red Devils. La tendance donne même un départ libre à la fin de la saison. L’international français aura alors la possibilité de choisir son futur club, mais les différents échos l’envoient de plus en plus vers le PSG. Selon certains, si le club de la capitale n’a pas pris Tanguy Ndombele cet hiver, c’est pour laisser le place à une arrivée de Paul Pogba à l’intersaison.

Un choix encore incertain !