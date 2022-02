Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme flop de Puel a coûté très cher aux Verts !

Publié le 3 février 2022 à 1h15 par A.M.

Après seulement six mois en prêt dans le Forez, Ignacio Ramirez a quitté l'ASSE. Et s'il a peu marqué les esprits par ses prestations avec les Verts, il aura en revanche laissé un souvenir dans les finances du club.

L'été dernier, l'AS Saint-Etienne se sera montrée très discrète sur le marché des transferts. Et pour cause, pour voir débarquer la seule et unique recrue estivale, il aura fallu attendre les ultimes secondes du mercato. En effet, Ignacio Ramirez a été prêté par le Liverpool Fútbol Club de Montevideo pour une saison. Mais l'attaquant uruguayen n'aura pas tenu aussi longtemps. Peu utilisé par Claude Puel, Ignacio Ramirez n'entrait pas non plus dans les plans de Pascal Dupraz qui a rapidement réclamé l'arrivée d'un nouveau buteur.

L'ASSE a payé 900 000€ en tout pour Ramirez