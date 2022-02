Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare un gros coup pour la priorité de Xavi !

Publié le 3 février 2022 à 0h30 par A.C.

Xavi souhaiterait absolument recruter un latéral gauche au FC Barcelone lors du prochain mercato estival et a déjà deux pistes claires.

Actuellement, Jordi Alba est la seule véritable option de Xavi au poste de latéral gauche. Pourtant, le coach du FC Barcelone avait prévenu ses dirigeants de l’importance de doubler ce poste, avant le début du mercato hivernal. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais finalement personne n’est arrivé et la deuxième partie de saison sera donc délicate et Xavi ne compte pas du tout vouloir faire la même erreur deux fois ! Ce mercredi, SPORT annonce en effet que l’arrivée d’un latéral gauche aurait été érigé en grande priorité du prochain mercato par le coach du Barça.

Le Barça vise Gaya et se couvre avec Grimaldo