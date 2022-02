Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Barça... La vérité éclate pour Mauro Icardi !

Publié le 2 février 2022 à 21h45 par A.C. mis à jour le 2 février 2022 à 21h49

Avec Ousmane Dembélé en fin de contrat, le Paris Saint-Germain aurait tenté un gros coup en essayent de l’arracher au FC Barcelone cet hiver.

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde... pourtant, les Parisiens auraient pu rendre un énorme service aux Catalans cet hiver ! En fin de contrat et vraisemblablement pas enclin à prolonger, Ousmane Dembélé quittera le Barça en juin prochain et Joan Laporta a tout fait pour le vendre lors du mercato hivernal. Le PSG se serait ainsi avancé lors des derniers jours de janvier, avec Foot Mercato qui a révélé l’existence d’un accord avec l’entourage de Dembélé... qui n’a finalement pas quitté le FC Barcelone.

Le Barça ne voulait pas du tout de Mauro Icardi