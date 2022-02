Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible aveu de Laporta sur le feuilleton Ousmane Dembele !

Publié le 2 février 2022 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Interrogé sur la situation de son numéro 7, Joan Laporta a confié qu'il ne comprenait pas du tout sa position, même s'il la respectait.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembele aurait refusé toutes les propositions de prolongation du FC Barcelone. Par conséquent, Joan Laporta aurait tenté de vendre son numéro 7 lors du dernier mercato hivernal, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. Alors qu'il n'a pas réussi à trouver preneur pour Ousmane Dembele en janvier, le président du Barça s'est livré sur sa situation ce mercredi après-midi. Lors de la conférence de presse de présentation d'Adama Traore, Joan Laporta a reconnu qu'il ne comprenait pas pourquoi Ousmane Dembele avait refusé de prolonger.

«Nous n'avons pas compris la position du joueur, nous la respectons, mais nous ne l'acceptons pas»