Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a déjà trouvé son prochain club !

Publié le 2 février 2022 à 0h30 par B.L.

Dans les derniers instants du mercato hivernal, Ousmane Dembélé aurait refusé des propositions en provenance du PSG, Chelsea et de Tottenham. Et pour le FC Barcelone, cela s'expliquerait par le fait que le Français possède déjà un accord avec un autre club. Ainsi, le Barça viserait deux cadors européens.

Malgré le risque de terminer la saison dans les tribunes, Ousmane Dembélé a décidé de rester au FC Barcelone. Une décision incomprise par Joan Laporta, qui a fait part de sa stupéfaction ce mardi lors d'une conférence de presse : « La vérité est que Dembélé est difficile à comprendre. Maintenant, nous l'avons dans l'équipe et Xavi travaille sur le présent immédiat et le moyen terme. Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Il semble qu'il ait un accord avec un autre club et je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais nous allons examiner l'intérêt du club. » Et le Barça aurait quelques suspicions sur l'identité du club en question...

Pour le Barça, Dembélé a un accord avec la Juve ou avec Manchester United