Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mbappé entériné en interne ?

Publié le 2 février 2022 à 0h20 par La rédaction

La BBC a révélé que le PSG aurait calé un accord avec Ousmane Dembélé, libre en juin. Si cette information est exacte, elle amène à certaines déductions incontournables. Analyse.

Ces dernières heures, la BBC , par l’intermédiaire de son journaliste Guillem Balague, a révélé que le PSG avait trouvé un accord contractuel avec Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le Barça l’été prochain. Si cela se confirme, alors il est possible d’en tirer une conclusion claire.

La succession de Mbappé préparée

En effet, si Paris a acté une signature d’Ousmane Dembélé libre en juin prochain, c’est alors qu’il a entériné le départ de Kylian Mbappe et ne croit plus vraiment à la possibilité d’une prolongation. Sinon, il est certain que Paris ne serait pas allé aussi vite pour signer Dembélé, préférant attendre de voir ce que donnerait les dernières discussions avec le clan Mbappe. De plus, financièrement, il est évident que le PSG ne peut assumer une signature de Dembélé sans un gros départ offensif acté. Or Mbappe est le seul joueur libre…