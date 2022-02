Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Florian Thauvin a fait un grand heureux à l’OM !

Publié le 1 février 2022 à 23h45 par T.M.

A la fin de la saison dernière, Florian Thauvin a quitté l’OM, étant arrivé au terme de son contrat. Un départ qui aurait visiblement été une bonne nouvelle pour Dimitri Payet.

Entre l’OM et Florian Thauvin, l’histoire a donc pris fin l’été dernier. Et cela s’est terminé sur un point noir. Malgré tous les efforts de Pablo Longoria pour prolonger l’international français, ce dernier a attendu la fin de son contrat pour quitter le club phocéen, qui n’a donc rien reçu dans l’opération. Thauvin s’est alors retrouvé libre et c’est au Mexique, chez les Tigres, le club d’André-Pierre Gignac, qu’il a choisi de poser ses valises. Un gros départ pour l’OM, mais au final, mais cela pourrait être un mal pour un bien.

Payet libéré ?