Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur la prolongation de Dimitri Payet !

Publié le 1 février 2022 à 18h45 par T.M.

En juin 2020, Dimitri Payet prolongeait jusqu’en 2024 à l’OM. Alors que Jacques-Henri Eyraud l’annonçait alors comme « Marseillais à vie », l’ancien président phocéen aurait regretté cette décision à un moment donné.

Aujourd’hui, Dimitri Payet est en pleine réussite à l’OM. A 34 ans, le Réunionnais enchaine les prestations XXL, portant ainsi l’équipe de Jorge Sampaoli sur ses épaules. Une belle histoire qui durera encore au moins jusqu’en 2024. En effet, en juin 2020, Payet avait paraphé un nouveau contrat de 4 ans avec l’OM et ce mariage pourrait même s’étendre au-delà de cette date. En effet, lors de l’officialisation de cette prolongation, Jacques-Henri Eyraud, alors président, l’avait déclaré « Marseillais à vie ».

Les regrets d’Eyraud !