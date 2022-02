Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet a vendu la mèche pour son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet a clairement indiqué dimanche soir qu’il terminerait sa carrière sous les couleurs du club phocéen.

Du haut de ses 34 ans, Dimitri Payet reste un élément indispensable du onze de Jorge Sampaoli à l’OM, et il est d’ailleurs l’une des grandes figures de l’ère McCourt depuis son retour au club en janvier 2017 pour 30M€. Samedi, les supporters marseillais lui ont d’ailleurs rendu un bel hommage avec un tifo en son honneur, ce qui n’a pas manqué d’émouvoir Dimitri Payet sur son compte Instagram. Et le numéro 10 de l’OM en a profité pour faire une grande annonce sur son avenir au club…

« C’est dans cette maison que je vais finir »