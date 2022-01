Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce tonitruante de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 30 janvier 2022 à 22h00 par B.C.

Sur un nuage à Marseille, Dimitri Payet a tenu à remercier les supporters du club pour le tifo en son honneur au Vélodrome ce samedi, contre Montpellier. À cette occasion, la star de l’OM a confirmé qu’il comptait finir sa carrière dans la cité phocéenne.

Alors qu’il a parfois connu des moments difficiles du côté de l’OM, Dimitri Payet se montre indispensable cette saison sous le maillot phocéen. Les supporters ne s’y trompent pas et ont décidé de rendre hommage au joueur de 34 ans ce samedi, à l’occasion de la réception de Montpellier au Vélodrome, avec un tifo en son honneur. Une attention qui a ému Dimitri Payet. Sur Instagram , la star de l’OM a remercié les supporters tout en déclarant son amour pour le club marseillais.

« C’est dans cette maison que je voulais revenir et c’est dans cette maison que je vais finir »