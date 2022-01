Foot - Mercato - OL

Mercato : OL, Juninho… Bruno Guimaraes lâche un message fort après son départ à Newcastle

Publié le 30 janvier 2022 à 18h38 par La rédaction

Alors que son transfert vers Newcastle a été officialisé ce dimanche, Bruno Guimaraes a tenu à remercier l’OL et Juninho.