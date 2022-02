Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur du Barça monte au créneau pour Ousmane Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 22h00 par B.L.

Poussé dehors par le FC Barcelone tout au long du mercato hivernal, Ousmane Dembélé est finalement resté au Barça. Alors que Joan Laporta a partagé sa déception sur l'issue de cette affaire, le Français resterait tout de même très apprécié au sein du vestiaire catalan.

Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone. Alors que le club culé a cherché à se débarrasser du Français cet hiver, l'ailier va bel et bien terminer la saison en Catalogne. Pourtant, Dembélé n'aurait pas manqué de prétendants, puisque le PSG, Chelsea ou encore Tottenham se seraient positionnés sur le champion du monde. Présent ce mardi en conférence de presse, Joan Laporta a ainsi fait part de son incompréhension : « La vérité est que Dembélé est difficile à comprendre. Maintenant, nous l'avons dans l'équipe et Xavi travaille sur le présent immédiat et le moyen terme. Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Il semble qu'il ait un accord avec un autre club et je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais nous allons examiner l'intérêt du club. » Toutefois, Ousmane Dembélé n'aurait pas que des ennemis au sein du Barça...

« Ce n'est pas un footballeur toxique »