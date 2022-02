Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une réponse à 4M€ pour cette priorité !

Publié le 1 février 2022 à 21h30 par Th.B.

Alors que l’Ajax Amsterdam a fait le choix de fermer la porte à un départ de Nicolas Tagliafico cet hiver, malgré la volonté du latéral gauche souhaité par Xavi Hernandez de rejoindre le FC Barcelone, la donne serait différente pour le prochain mercato.

Lors du mercato hivernal, bien que Joan Laporta ait pu recruter Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, dont l’officialisation est toujours attendue, Xavi Hernandez aurait demandé au président du FC Barcelone de renforcer un autre secteur de jeu, à savoir le poste de latéral gauche. En effet, l’entraîneur du Barça semblait et souhaiterait toujours vouloir apporter une concurrence digne de ce nom à Jordi Alba. Pour ce faire, le dossier Nicolas Tagliafico aurait été ouvert et un accord entre le clan Tagliafico et l’Ajax Amsterdam avait été passé en amont concernant son départ en cas de bonne offre selon le Telegraaf.

L’Ajax prêt à vendre Tagliafico l’été prochain pour 4M€