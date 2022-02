Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien de Pochettino annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 2 février 2022 à 1h15 par D.M.

Héros du huitième de finale de Coupe de France face au PSG, Marcin Bulka s'est prononcé sur son avenir à l'OGC Nice et sur un possible retour dans la capitale.

Barré par la concurrence au PSG, Marcin Bulka a pris la décision de quitter la capitale pour poursuivre sa progression. Le 5 août dernier, le club parisien officialisait le prêt avec option d’achat du portier à l’OGC Nice. Mais sous les ordres de Christophe Galtier cette saison, l’ancien gardien de Chelsea manque cruellement de temps de jeu. Enfin titularisé face au PSG ce lundi en Coupe de France, Bulka a, peut-être, enfin lancé sa saison. Après avoir repoussé les penaltys de Leandro Paredes et de Xavi Simons, le portier polonais a permis à l’OGC Nice de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition (0-0, 6-5 aux tirs au buts).

« On verra ce qui se passe cet été et on décidera »