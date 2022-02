Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 22h30 par B.L.

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric pourrait prochainement prolonger avec le Real Madrid. Malgré ses 36 ans, le Croate se projetterait même sur le long terme avec les Merengue.

Présent au Real Madrid depuis 2012, Luka Modric ne compterait pas quitter de sitôt la capitale espagnole. Le 16 janvier dernier, après la victoire contre l'Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Croate avait déjà affiché un énorme souhait pour son avenir : « J'avais une bonne relation avec le club et c'est toujours le cas, je suis sûr que nous allons trouver un accord et faire ce que nous pensons être le mieux pour nous deux. Cela ne nous prendra même pas deux minutes pour parvenir à un accord. Je n'y pense pas pour l'instant. Je sais ce que je veux, j'espère que le club le sait aussi. » Et Luka Modric aurait même un véritable plan de fin de carrière...

Modric se verrait au Real même après sa retraite