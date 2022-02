Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane au PSG, ce n’est pas pour maintenant !

Publié le 1 février 2022 à 19h30 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques au PSG, l’arrivée de Zinedine Zidane est plus attendue que jamais. Toutefois, ce grand changement sur le banc de touche ne devrait pas intervenir prochainement. Explications.

En mai 2021, Zinedine Zidane faisait le choix de quitter le banc du Real Madrid, bien qu’il était encore sous contrat avec la Casa Blanca. Fatigué du climat qui régnait chez les Merengue, le Français a donc dit stop afin de prendre un peu de repos et du recul avec le monde du football. Toutefois, le retour de Zizou au premier plan serait plus proche que jamais. En effet, Zidane devrait rapidement retrouver un banc de touche. Alors que certains souhaitent le voir à la place de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, c’est surtout au PSG qu’on l’annonce depuis plusieurs semaines maintenant. Comme le10sport.com vous l’a d’ailleurs révélé, cela avance bien en coulisses pour l’arrivée du technicien français. A Paris, Mauricio Pochettino fait l’objet de nombreuses critiques et malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin pourrait être remercié à la fin de la saison. Et si Zidane arrivait finalement bien avant au PSG ? Dans la capitale, la situation ne cesse de se gâter pour Pochettino et la dernière élimination de la Coupe de France contre l’OGC Nice ce lundi n’a clairement pas fait gagner des points au natif de Murphy.

Rendez-vous en fin de saison !