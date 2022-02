Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha aurait lancé un énorme ultimatum à Pochettino !

Publié le 1 février 2022 à 15h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Selon la presse espagnole, son avenir serait conditionné par le parcours du club parisien en Ligue des Champions cette saison.

En difficulté depuis sa signature au PSG, Mauricio Pochettino pourrait ne plus faire long feu à Paris. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le coach argentin aurait même pu être évincé cet hiver. Alors que le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, les hautes sphères rouge et bleu ont pensé à le remercier pour le remplacer par Zinedine Zidane. Mais, d'après les dernières informations de Téléfoot (TF1), le Français aurait préféré reporter son arrivée à Paris à cause du choc face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, Mauricio Pochettino ne serait pas du tout sorti d'affaire.

L'avenir de Mauricio Pochettino dicté par la Ligue des Champions ?