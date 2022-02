Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait fait une annonce retentissante à Zidane !

Publié le 1 février 2022 à 14h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane aurait pu prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG cet hiver. Toutefois, le coach français aurait reporté son départ à Paris à cause du huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Alors que le PSG serait son option préférentielle, Zinedine Zidane saurait qu'il est le choix numéro 1 de Nasser Al-Khelaïfi pour gérer son vestiaire de stars.

Alors que Mauricio Pochettino peine à enchainer les bons résultats avec le PSG, son départ n'est plus un sujet tabou à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a songé à se séparer de son entraineur argentin cet hiver, et ce, parce que Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Toutefois, d'après les dernières indiscrétions de Téléfoot (TF1), le technicien français aurait décidé de retarder son départ vers le PSG à cause du choc face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, selon Mundo Deportivo , le PSG serait l'option favorite de Zinedine Zidane pour son avenir. Et il serait conscient que Nasser Al-Khelaïfi voudrait à tout prix miser sur lui.

Zinedine Zidane sait qu'il est le choix de Nasser Al-Khelaïfi