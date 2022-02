Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle recrue de Xavi est déjà fixée sur son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 16h00 par La rédaction

De retour à Barcelone sept ans après son départ, Adama Traoré est prêté six mois avec option d’achat par Wolverhampton. Mais le Barça lui aurait fait comprendre qu’il faisait partie du projet du club.

C’était le mercato des grands retours au Barça ! Avec Dani Alves et Adama Traoré, le club catalan a fait revenir des anciens de la maison. Prêté avec option d’achat par Wolverhampton, Traoré a négocié son transfert à Noël explique Sport . Une petite rencontre avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone, et le tour était joué. Sachant pertinemment que la situation d’Ousmane Dembélé ne s’améliorerait pas, le Barça a accéléré dans la dernière semaine du mercato. Et Adama Traoré aurait reçu un indice pour son avenir…

Le Barça compte sur Traoré pour l’avenir