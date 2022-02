Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est passé à l'action pour le «nouveau Ronaldo» !

Publié le 1 février 2022 à 19h00 par A.D.

A seulement 15 ans, Endrick affolerait l'Europe. Alors qu'il serait en concurrence avec le FC Barcelone et d'autres écuries européennes pour le crack de Palmeiras, le Real Madrid aurait déjà ouvert les négociations pour boucler la signature de ce dernier.

Alors qu'il fait déjà le plus grand bonheur de Palmeiras à 15 ans, Endrick serait au coeur d'une énorme bataille entre plusieurs écuries européennes. En effet, le jeune attaquant brésilien serait suivi par le Real Madrid, le FC Barcelone et bien d'autres clubs du continent. D'ailleurs, Endrick a répondu à l'intérêt des deux géants espagnols lors d'un entretien accordé à Marca ce mardi matin. « (Que signifie pour vous l'intérêt d'un club comme le Real Madrid ?) C'est un club que j'affectionne beaucoup pour Cristiano Ronaldo, que j'ai toujours suivi, avec les quatre Ligue des champions qu'il a gagnés. J'ai une grande affection pour le Real grâce à Cristiano, mais je me suis aussi penché sur son histoire et c'est une très bonne équipe. C'est très gratifiant pour moi de savoir qu'ils me regardent et suivent mes matchs, je suis très reconnaissant envers Dieu. Je dois en faire plus, ce n'est pas encore suffisant, je dois donner plus, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. L'intérêt du Barça ? C'est aussi une très bonne équipe, spectaculaire, avec des joueurs incroyables, dont certains sont déjà partis, comme Messi, Xavi et Iniesta. C'est bien que l'un des meilleurs club au monde me suive en tant que joueur et en tant que personne. Je suis très reconnaissant envers Dieu pour cela » , a déclaré Endrick.

Le Real Madrid a lancé les hostilités pour Endrick