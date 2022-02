Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied pour son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 19h10 par A.D.

En difficulté au PSG depuis sa signature, Lionel Messi pourrait prendre le large dès la fin de cette saison pour migrer vers l'Inter Miami. Alors qu'il évolue au sein de la franchise de David Beckham, Gonzalo Higuain a pris position sur la possible arrivée de La Pulga.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de se trouver un nouveau club car il n'a pas réussi à trouver un accord avec Joan Laporta. Alors qu'il a choisi de rejoindre librement et gratuitement le PSG, l'international argentin n'arrive pas vraiment à évoluer à son plus haut niveau depuis son arrivée à Paris. Selon les dernières informations d' El Chiringuito , Lionel Messi pourrait donc plier bagages dès l'été 2022 pour s'envoler vers Miami, du côté de l'Inter de David Beckham. Une franchise où il pourrait retrouver son compatriote argentin Gonzalo Higuain.

«S'il décide de venir ici pour prendre sa retraite, il arrive dans un endroit magnifique»