Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Leonardo et Tuchel, ça a chauffé pour Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 18h30 par Th.B.

Bien qu’il ait été lié à bon nombre de clubs européens lors des dernières heures du mercato hivernal, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone où il ira au bout de son contrat expirant l’été prochain. Néanmoins, des intérêts concrets du PSG et de Chelsea seraient à signaler, tout le contraire de Manchester United et de Tottenham…

Ousmane Dembélé aurait pu cet hiver ne pas aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin prochain et pour lequel le champion du monde tricolore ne souhaiterait signer de prolongation. En prenant tout simplement la décision de quitter le FC Barcelone, chose qu’il n’a pas faite et ce, malgré la volonté du staff technique et de la direction du club culé de se séparer de leur ailier avant la clôture du mercato hivernal qui a eu lieu lundi soir. Et ce n’est pas Joan Laporta qui dira le contraire. De passage en conférence de presse ce mardi, le président du FC Barcelone n’a pas caché son incompréhension quant à l’issue du feuilleton Dembélé qui aurait dû trouver son épilogue par le biais d’un départ puisque le Barça aurait été approché par deux clubs ayant transmis deux offres alléchantes. « Nous lui avons présenté deux bonnes offres et il n'a pas voulu les accepter. Nous sommes surpris qu'il n'ait pas voulu les accepter, surtout la deuxième, qui était un club anglais où il aurait pu développer ses qualités. Et il n'en avait pas envie. Il a préféré rester ici ces six mois. Cela n'a pas de sens parce que ce n'est pas bon pour lui et ce n'est pas bon pour le club. Son renouvellement nous aurait permis de dégager une marge salariale et nous aurait apporté la tranquillité d'esprit. ». Et lors des derniers jours du mercato hivernal, les clubs semblent s’être bousculés pour s’attacher les services de Dembélé. Le PSG en aurait fait partie et serait même parvenu à obtenir l’aval verbal du joueur du FC Barcelone dimanche, sans que cela ne se concrétise. Mais quelle est la vérité dans tout ça ? Le journaliste Fabrizio Romano a fait un point ce mardi sur le Deadline Day du mercato du FC Barcelone.

Pas d’intérêt de la part de Manchester United et Tottenham !

Après avoir effectué un long live sur sa chaîne Twitch lundi pour la dernière journée du mercato, Fabrizio Romano a changé de plateforme ce mardi en enregistrant The Here We Go Podcast au cours duquel le journaliste a lâché ses vérités dans le dossier Ousmane Dembélé. Premièrement, il a tenu à affirmer que Manchester United n’aurait jamais formulé ne serait-ce qu’un léger intérêt au FC Barcelone pour le transfert de Dembélé ces dernières semaines. Il n’y aurait donc pas eu d’offre provenant de la direction des Red Devils. Même son de cloche pour Tottenham. Malgré la multiplication d’informations au sujet d’une éventuelle venue de l’ailier du FC Barcelone chez les Spurs lundi, l’intérêt de l’équipe entraînée par Antonio Conte n’aurait jamais été sérieux.

Le PSG et Chelsea auraient livré bataille pour Dembélé…

En revanche, la donne aurait été bien différente à Paris et dans l’Ouest de Londres. En effet, entraîneur de Chelsea et passé par le PSG, Thomas Tuchel se serait montré très emballé en coulisse concernant le recrutement de son ancien joueur au Borussia Dortmund. Cependant, le champion d’Europe n’aurait pas soumis d’offre au FC Barcelone. Ce qui semblerait contredire la déclaration de Joan Laporta ce mardi en conférence de presse. Et pour ce qui est du PSG, le directeur sportif Leonardo aurait bel et bien enclenché de sérieuses discussions avec les différentes parties concernées par le dossier Dembélé, sans pour autant qu’une issue positive soit trouvée. Reste à savoir si en marge du prochain mercato estival, les routes du PSG et de Chelsea se croiseront à nouveau pour le joueur du FC Barcelone qui sera alors libre de tout contrat.