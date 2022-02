Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta dit tout sur le cas Ousmane Dembélé !

Publié le 2 février 2022 à 17h30 par T.M.

Présent ce mercredi en conférence de presse à l’occasion de la présentation d’Adama Traoré, Joan Laporta n’a pas échappé aux questions sur le cas d’Ousmane Dembélé. Et le président du FC Barcelone s’est longuement penché sur le Français.

Ce mercato hivernal et surtout les derniers jours de celui-ci ont avant tout été marqués par le feuilleton Ousmane Dembélé. Alors que le FC Barcelone avait fait de la prolongation du Français une priorité, celui-ci n’a pas répondu à la proposition. De plus, en parallèle, l’agent de Dembélé se montrait particulièrement exigeant dans les négociations. Le Barça a alors tranché dans le vif en retirant son offre de prolongation et en demandant à Ousmane Dembélé de quitter le club avant le 31 janvier. Plusieurs rumeurs ont alors vu le jour concernant l’avenir de l’international français, annoncé au PSG, à Manchester United, Chelsea ou encore Tottenham. Mais finalement, le marché des transferts ayant refermé ses portes, Dembélé figure toujours parmi l’effectif de Xavi, qui devra d’ailleurs prendre une grosse décision entre le laisser en tribunes ou bien l’utiliser jusqu’au bout de son contrat.

« Nous sommes un peu déçus »