Mercato - Barcelone : Une grosse opération à 100M€ programmée pour l'été prochain ?

2 février 2022

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival. Sur le départ, l'international néerlandais serait dans le viseur des plus gros colosses européens, dont le FC Barcelone et Chelsea. Et pour faciliter le départ de Matthijs de Ligt, les Bianconeri seraient prêts à revoir leurs exigences financières à la baisse.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi a été gâté par Joan Laporta. Malgré les difficultés financières du Barça, le coach espagnol a pu s'offrir plusieurs joueurs pour avoir les moyens de remplir ses objectifs. En effet, Xavi a pu enregistré les signatures de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang, et ce, malgré le transfert avorté d'Ousmane Dembele cet hiver. Et alors que le dernier mercato vient tout juste de fermer ses portes, l'ex-technicien d'Al-Sadd aurait déjà les yeux rivés sur le prochain. En effet, Xavi aimerait étoffer davantage son effectif. Après avoir renforcé considérablement son attaque cet hiver, l'ex-capitaine blaugrana devrait faire en sorte de consolider sa défense à l'été 2022. Pour ce faire, Xavi aurait identifié le profil de Matthijs de Ligt, un joueur qui pourrait quitter la Juventus lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Chelsea prêt à formuler une offre XXL pour Matthijs de Ligt ?

Alors que Matthijs de Ligt toucherait environ 8M€ nets annuels, plus 4M€ de bonus, la Juventus songerait de plus en plus à se séparer de lui. En difficulté sur le plan économique, les Bianconeri aimeraient profiter de la signature de Federico Gatti pour se débarrasser de Matthijs de Ligt lors du prochain mercato estival. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone. En effet, comme l'a annoncé Il Corriere dello Sport ce mercredi, Xavi serait plus que jamais sur les traces de Matthijs de Ligt. Et malgré une concurrence XXL sur ce dossier et des problèmes de caisse, le coach du Barça aurait d'ores et déjà bougé ses pions. Toutefois, Xavi ne serait pas le seul à être passé à l'action.

Un transfert avoisinant les 100M€ pour Matthijs de Ligt ?