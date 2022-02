Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation inattendue sur le feuilleton Aubameyang !

Publié le 2 février 2022 à 16h00 par La rédaction

Fraichement recruté par le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu débarquer en Catalogne dès l'été 2020 lorsque le Barça s’était déjà intéressé à son profil.

C'était dans l'air du temps, et c'est officiel depuis ce mercredi matin : Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur du FC Barcelone. Un feuilleton qui aura monopolisé toute la fin du mercato. Finalement, le Gabonais a été libéré de son contrat par Arsenal pour s’engager avec le Barça. Une arrivée qui va faire du bien à l’attaque catalane, en manque d’inspiration et de réalisme. Mais ce transfert aurait pu se faire bien plus tôt…

Aubameyang aurait pu venir en 2020