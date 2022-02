Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le mercato hivernal de Mauro Icardi !

Publié le 2 février 2022 à 20h45 par A.C.

Pas vraiment essentiel au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a été annoncé proche d’un possible départ tout au long du mercato hivernal.

L’histoire se répète. Régulièrement annoncé en instance de départ depuis un an, Mauro Icardi fini toujours par rester au Paris Saint-Germain. Le dernier mercato hivernal n’a pas dérogé à la règle, puisque l’Argentin a notamment été annoncé dans le viseur de la Juventus par la presse italienne. Mais les Bianconeri ont finalement décidé de casser leur tirelire pour Dušan Vlahović et Icardi s’est retrouvé impliqué dans une autre opération dans les derniers jours de janvier. En Catalogne on assure en effet que le PSG l’aurait proposé au FC Barcelone, en échange d’Ousmane Dembélé.

Le PSG n’a reçu aucune offre pour Icardi