Mercato - PSG : Mauro Icardi prend une décision radicale pour son avenir !

2 février 2022

En grande difficulté au PSG, Mauro Icardi aurait pris la décision de quitter le club parisien l'été prochain et préparerait déjà son transfert en coulisses.

Barré par la concurrence impressionnante dans le secteur offensif du PSG, Mauro Icardi joue peu. Et lorsqu'il est amené à avoir du temps de jeu pour compenser des blessures, l'attaquant argentin peine à s'imposer. Cet hiver, le club parisien aurait probablement bien aimé se séparer de l'ancien buteur de l'Inter Milan, mais la Juventus, longtemps annoncée comme la piste la plus chaude, a finalement fait sauter la banque pour recruter Dusan Vlahovic.

Icardi prépare son transfert