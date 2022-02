Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie du PSG pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 2 février 2022 à 7h20 par La rédaction

La BBC annonce que le PSG a trouvé un accord contractuel avec Ousmane Dembélé. Si cela se confirme, alors la stratégie du PSG pour l’après-Mbappe se dessine clairement… Analyse.

Par le biais de son journaliste Guillem Balague, la BBC a révélé que le PSG avait trouvé un accord contractuel avec Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le Barça en juin prochain. Si cette information se confirme, alors elle dessine de manière assez claire la ligne stratégique du club de la capitale pour l’après-Mbappe.

Deux joueurs recrutés

En effet, la signature programmée d’Ousmane Dembélé confirme qu’au sein de l’état-major du PSG, on va remplacer Mbappe par deux joueurs, à savoir l’attaquant du Barça pour le poste d’ailier droit, recruté à coût zéro en transfert, et un véritable avant-centre axial, Erling Haaland et Robert Lewandowski étant les deux priorités.