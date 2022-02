Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin fait le bilan du recrutement hivernal de l’ASSE !

Publié le 2 février 2022 à 20h00 par T.M.

Alors que le mercato a été mouvementé à l’ASSE, Loïc Perrin a fait le point ce mercredi.

Engagée dans une mission maintien, l’ASSE a été très active cet hiver. En effet, les Verts ont voulu offrir les meilleures armes à Pascal Dupraz pour pouvoir rester en Ligue 1. Ainsi, au terme de ce mois de janvier, ce sont 7 nouveaux joueurs qui ont intégré l’ASSE avec les arrivées de Joris Gnagnon, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Un mercato mouvementé évoqué ce mercredi par Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE.

« On a fait avec les moyens qu’on avait »