Mercato - ASSE : Beric, Gomis, Rémy… Les coulisses de l’arrivée de Crivelli à l’ASSE !

Publié le 1 février 2022 à 17h30 par T.M.

A la recherche d’un attaquant durant ce mercato hivernal, l’ASSE a fini par accueilli Enzo Crivelli. L’attaquant de 26 ans fait ainsi son retour en Ligue 1, lui qui n’était pourtant pas la priorité des Verts.

Après avoir nommé Pascal Dupraz, l’ASSE a profité du mercato hivernal pour offrir les meilleures armes à son entraîneur pour réussir à se maintenir en Ligue 1. Et le mois de janvier a été très animé dans le Forez, puisque ce sont pas moins de 7 nouveaux joueurs qui ont rejoindre l’effectif stéphanois. Ainsi, pour cette seconde partie de saison, Dupraz va pouvoir compter sur les renforts de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Durant ce mercato, l’ASSE avait des besoins, elle y a répondu. La grande priorité était notamment de faire venir un nouveau buteur, c’est donc ce qui a été fait avec l’arrivée de Crivelli. Un feuilleton qui n’aura pas manqué de faire énormément parler dans le Forez. Si l’ancien de Bordeaux a donc été prêté avec option d’achat par Basaksehir, il n’était pourtant pas celui qui était visé en premier à l’ASSE.

Le plan D ?