Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane pose ses conditions pour débarquer au PSG !

Publié le 2 février 2022 à 19h45 par T.M.

Si Zinedine Zidane se rapproche d’une arrivée au PSG, l’entraîneur français aurait toutefois certaines demandes pour débarquer dans la capitale.

Au Qatar, on a un grand rêve pour l’entraîneur du PSG et ce rêve se nomme Zinedine Zidane. Si Mauricio Pochettino est actuellement en poste, l’Argentin ne devrait pas faire long feu. Plus que jamais en danger, le natif de Murphy devrait être remercié en fin de saison. Et aujourd’hui, tout semble indiquer que c’est Zidane qui devrait prendre le relais au PSG. D’ailleurs, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, cela avance bien en coulisses à ce sujet. Néanmoins, pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid, le Qatar pourrait bien devoir faire certaines concessions.

Zidane veut les pleins pouvoirs !