EXCLU - Mercato : OM, Bordeaux… Ce qu’Alvaro Gonzalez a refusé au tout dernier moment !

Publié le 2 février 2022 à 17h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de Bordeaux, qui était proche de le récupérer cet hiver, Alvaro Gonzalez a finalement fait demi-tour. Le 10 Sport vous livre en exclusivité les contours du dossier.

Après avoir résilié le contrat de Laurent Koscielny, Bordeaux a souhaité recruter un défenseur central d’expérience. Si Marcelo (OL) a rejoint les Girondins, ce n’était pas la première piste des Bordelais. Le Marseillais, Alvaro Gonzalez, a bien été chassé par les équipes de Gérard Lopez. Et les conditions des discussions vont en surprendre plus d’un…

Résiliation avec l’OM, 3 ans et demi à Bordeaux

Selon nos informations exclusives, Alvaro Gonzalez devait résilier son contrat avec l’OM. L’Espagnol a encore un bail de deux saisons et les discussions portaient sur une résiliation pure et simple de son contrat. L’OM était d’accord, la perspective d’économiser deux ans de salaire semblait plaire à Pablo Longoria. De l’autre côté, Bordeaux a proposé un contrat de trois saisons et demi à Alvaro Gonzalez. Il n'était pas question d'un prêt mais bien d'une arrivée, libre, en Gironde, avec un engagement pour signer un contrat de trois ans et demi. L'OM était d'accord pour résilier le contrat de son joueur, l'intéressé semblait envisager l'idée d'aller à Bordeaux qui proposait un joli bail à l'Espagnol pour se relancer. Au final, au dernier moment, c’est le joueur qui a fait demi-tour et qui a préféré rester à l’OM…