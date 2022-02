Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Paul Pogba dictée par Mauricio Pochettino ?

Publié le 2 février 2022 à 17h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG, qui aimerait réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Selon la presse britannique, les Red Devils auraient demandé à La Pioche d'attendre de connaitre l'identité de leur prochain entraineur avant de sceller définitivement son avenir.

Après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo aimerait réaliser de nouveaux coups XXL à 0€ en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Paul Pogba. Dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, La Pioche peut négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix depuis le début du mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, bien décidé à profiter de la situation. De leur côté, les Red Devils ne voudraient pas perdre Paul Pogba. Ainsi, ils lui auraient fait une demande pour tenter de le retenir.

Manchester United a fait une énorme demande à Paul Pogba