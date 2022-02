Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La demande surréaliste du clan Mbappé pour signer au Real Madrid !

Publié le 2 février 2022 à 16h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid. Et compte tenu du fait qu'il soit libre, l'attaquant français réclame une petite fortune au club merengue.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé est de plus en plus proche de s'engager avec le Real Madrid. L'attaquant français, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, a déjà un accord verbal avec Florentino Pérez ce qui rend le club merengue très optimiste quant à la signature de Kylian Mbappé. Selon les informations de BILD , tout serait même bouclé avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€ pour l'international français.

La mère de Mbappé aurait réclamé 120M€ de prime à la signature