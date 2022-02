Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté des gros renforts cet hiver sur le marché…

Publié le 2 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Même si l’OM a réussi à boucler deux renforts durant le mercato de janvier, le recrutement de Pablo Longoria aurait pu être encore plus conséquent puisque le président du club phocéen a ciblé de nombreux profils intéressants, principalement dans le secteur offensif. Retour sur les échecs du mercato.

Interrogé lundi en conférence de presse, soit quelques heures avant la fermeture du mercato hivernal, Jorge Sampaoli attendait encore du mouvement potentiel pour l’OM, principalement dans le sens des départ : « Pour l'instant, il n'y a rien de concert, rien d'officiel. Pour l'instant on peut compter sur tous les joueurs. Ça pourrait même être un problème pour nous s'il y a un mouvement à la dernière minute mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. (...) Inquiet d'un éventuel départ ? Non, le président sait ce que je pense et je sais ce que pense le président. Si ce scénario devait arriver, je pense qu'on trouverait une solution, on a des gens au club ou des recrues qui pourraient arriver au dernier moment ». L’OM avait donc des pistes de rechange si certains éléments tels qu’Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Bamba Dieng, annoncés avec insistance sur le départ, avaient trouvé un point de chute à la dernière minute. Et pour cause, Longoria avait activé de nombreux dossiers qui n’ont jamais abouti durant ce mercato de janvier…

Deulofeu, Pépé, Bailly…