Mercato - PSG : Zidane valide l’arrivée d’une star à Paris !

Publié le 2 février 2022 à 19h10 par T.M.

Si Zinedine Zidane n’est pas encore l’entraîneur du PSG, il aurait déjà son mot à dire sur les futurs dossiers du club de la capitale.

Dans les prochains mois, cela va bouger sur le banc du PSG. En effet, Mauricio Pochettino ne va pas s’éterniser et devrait ainsi être remercié en fin de saison. Et pour remplacer l’Argentin, le Qatar rêve de Zinedine Zidane, actuellement libre de tout contrat. Rien n’est encore officiel à ce sujet, mais l’arrivée de Zizou semble se confirmer de jour en jour. D’ailleurs, en coulisses, Zidane préparerait déjà les contours de sa future équipe au PSG.

Zidane va enfin avoir Pogba ?