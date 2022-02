Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pousse pour l’arrivée de… Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 février 2022 à 18h10 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane pourrait être le prochain entraîneur du PSG, le Français aimerait visiblement retrouver un certain Cristiano Ronaldo.

Si Mauricio Pochettino est actuellement l’entraîneur du PSG, cela ne devrait pas rester ainsi très longtemps. Plus que jamais fragilisé dans la capitale, l’Argentin devrait être remercié en fin de saison, et ce malgré un contrat jusqu’en 2023. Et au moment d’évoquer le successeur de Pochettino, tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane. Selon les informations du 10sport.com, l’arrivée du Français avancent bien en coulisses et de jour en jour, cela semble se profiler. D’ailleurs, Zidane préparerait déjà son arrivée au PSG, où il ne voudrait pas arriver les mains vides.

Des retrouvailles Zidane-Cristiano Ronaldo ?