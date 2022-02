Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour l'arrivée de Zidane !

Publié le 2 février 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino semble plus que jamais s'écrire loin du PSG, en parallèle, l'arrivée de Zinedine Zidane prend forme. Longtemps réticent à l'idée de rejoindre le club de la capitale, le technicien français ouvre désormais la porte à une arrivée à Paris. Mais à ses conditions.

Arrivé il y a à peine plus d'un an, Mauricio Pochettino ne représente déjà plus l'avenir du PSG. Et pour cause, son futur semble scellé à moyen terme. Le technicien argentin, qui souhaite retourner en Premier League, ne sera probablement plus l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. Et encore, une élimination prématurée en Ligue des champions contre le Real Madrid pourrait précipiter son départ du PSG. En attendant, le club parisien prospecte sur le marché avec une idée en tête : attirer Zinedine Zidane. Cela fait de nombreuses années que le Qatar rêve d'attirer le technicien sur son banc de touche et désormais, le timing semble idéal. D'une part, l'ancien numéro 10 des Bleus est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'issue de la saison dernière, et d'autre part, l'aventure de Mauricio Pochettino au PSG touche à sa fin.

Zidane ouvre désormais la porte au PSG