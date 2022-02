Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane réclame déjà un transfert colossal au Qatar !

Publié le 2 février 2022 à 9h45 par A.M.

Plus que jamais favori pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane souhaiterait déjà recruter Karim Benzema pour occuper la pointe de l'attaque du PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG prend forme. Il faut dire que la situation de Mauricio Pochettino est de plus en plus incertaine, ce qui facilite une arrivée du technicien français à Paris. Libre depuis la fin de son bail au Real Madrid, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne devrait toutefois pas débarquer tout de suite au PSG et attendra plus probablement la fin de la saison. Mais en coulisses, il aurait déjà fixé des exigences.

Zidane veut déjà Benzema