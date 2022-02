Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’étonnante manoeuvre tentée par Longoria cet hiver !

Publié le 2 février 2022 à 19h30 par T.M.

L’OM a donc bouclé son mercato hivernal avec 3 recrues, bien que Samuel Gigot va finir la saison au Spartak Moscou. Mais en coulisses, Pablo Longoria aurait exploré de nombreux dossiers et certains sont pour le moins très étonnants…

Malgré la dizaine de recrues estivales, Jorge Sampaoli restait sur sa fin à l’OM. Ainsi, l’Argentin en attendait encore pour ce mercato de janvier et l’entraîneur phocéen n’avait pas hésité à exprimer publiquement ses envies, mettant ainsi la pression sur sa direction et Pablo Longoria. Le président de l’OM s’est alors activé pour boucler les arrivées de nouveaux joueurs. Et de jolis coups ont été réalisés sur la Canebière. En effet, libre, Cédric Bakambu est venu renforcer le secteur offensif gratuitement. De même, en défense, Sead Kolasinac a été libéré de son contrat à Arsenal et n’a donc rien coûté pour faire venir oublier Jordan Amavi. Cet hiver, Samuel Gigot a lui aussi été recruté par l’OM, un joli coup des Phocéens, qui enregistreront son arrivée à l’intersaison étant donné qu’il va finir la saison en prêt au Spartak Moscou. Mais d’autres joueurs auraient également pu débarquer à Marseille avant le 31 janvier. Plusieurs noms ont circulé aux abords du Vélodrome. Sampaoli rêvait notamment de Nicolas Tagliafico ou encore de Gerard Deulofeu, deux joueurs qui ne sont finalement pas venus. De même, selon les dernières informations de L’Equipe , Longoria aurait tenté le coup pour Nicolas Pépé, en grande difficulté à Arsenal, mais la porte a été fermée pour un départ de l’Ivoirien durant ce mois de janvier. Eric Bailly aurait également été ciblé dans le cadre de la succession de Duje Caleta-Car. Le Croate n’a finalement pas quitté l’OM, tandis que l’Ivoirien est lui resté à Manchester United, alors qu’il faisait d’un départ au Milan AC une priorité.

L’option Sakai !