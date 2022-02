Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bloqué un départ à 3M€ !

Publié le 2 février 2022 à 19h15 par A.C.

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria aurait reçu une offre pour Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’OM se termine dans seulement quelques mois.

Pablo Longoria aurait bien aimé se retrouver au 1er février 2022, sans Boubacar Kamara. L’importance du joueur dans le dispositif de Jorge Sampaoli est énorme, mais l’Olympique de Marseille risque de le perdre en juin puisque son contrat se termine et il ne semble pas disposé à prolonger actuellement. Ainsi, Longoria aurait essayé de le vendre au cours du dernier mercato hivernal et si la presse italienne a beaucoup parlé de l’AS Roma, un énorme démenti est tombé tout récemment. « On a commencé à faire plein de noms, notamment celui de Joao Moutinho, alors que c’était une simple blague de réseaux sociaux à la base » a déclaré Tiago Pinto, le directeur sportif du club romain. « Tous les noms fait ont été des mensonges, même Kamara. Un jour je vous dirais tout sur le dossier Kamara ». Les autres pistes concernant Kamara mèneraient vers la Premier League, avec Manchester United et Newcastle.

Longoria a refusé une offre de l’Atlético de Madrid