Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta annonce déjà une recrue estivale !

Publié le 2 février 2022 à 19h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a profité de la conférence de presse de présentation d’Adama Traoré afin de faire part de la volonté du comité de direction de lever l’option d’achat convenue avec Wolverhampton en fin de saison.

À l’occasion du mercato hivernal qui a fermé ses portes ce lundi à 23h59, le FC Barcelone a pu enregistrer les arrivées de quatre joueurs, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Seul le dernier cité ne dispose pas d’un avenir certain au FC Barcelone puisque le club culé l’a attiré par le biais d’un prêt comme cela a été convenu avec Woverhampton. Cependant, Joan Laporta a tenu à dissiper tout doute lors d’un point presse qui s’est tenu ce mercredi. D’après le président du FC Barcelone, le géant catalan fera son possible afin de lever l’option d’achat en fin de saison et de définitivement s’attacher les services d'Adama Traoré.

« Nous avons une option d'achat et nous voulons l’exercer »