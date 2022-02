Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un énorme départ départ de Milik ? La réponse !

Publié le 2 février 2022 à 15h10 par A.M.

Malgré une saison plus que poussive, Arkadiusz Milik n'a jamais pensé à un départ cet hiver. Le Polonais a même la ferme intention de s'imposer à l'OM.

Arrivé à l'OM il y a un peu plus d'un an, Arkadiusz Milik avait réussi des débuts très convaincants à la point de l'attaque marseillaise. Cependant, il a été freiné dans son élan par une blessure qui l'a privé de l'Euro, mais également de la préparation estivale. Par conséquent, Jorge Sampaoli l'utilise beaucoup moins et préfère même utiliser Dimitri Payet en position de faux numéro 9. L'arrivée de Cédric Bakambu cet hiver ainsi que la montée en puissance de Bamba Dieng fragilisent également la situation d'Arkadiusz Milik dont le départ a été évoqué cet hiver. Mais selon le journaliste de RMC , Florent Germain, le Polonais n'envisage absolument pas de quitter l'OM.

«Il a répété qu’il voulait s’imposer avec l’OM»